تتعرض البشرة لعوامل الطقس المختلفة من رياح وأمطار وحرارة ورطوبة، وتفقد نتيجة لذلك حيويتها ونضارتها، وتزيد هذه المشكلة لدى المرأة العاملة التي تضطر للخروج بشكل يومي إلى العمل، لتصبح على تماس مباشر مع هذه العوامل.



وتختلف وسائل العناية البشرة التي تحتاج إليها ربة المنزل عن تلك التي تحتاجها المرأة العاملة، لذلك أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من وسائل الحماية التي لا تستغني عنها المرأة العاملة للحفاظ على جمال وسحر بشرتها.



1- الغذاء الصحي



تلجأ العديد من النساء إلى تناول الوجبات السريعة أثناء العمل خارج المنزل، ويشكل ذلك خطراً على صحة البشرة لما تحتويه هذه الوجبات من مكونات غير صحية، ويفضل استبدالها بالخضار والفواكه والأطعمة الصحية الأخرى.



2- شرب الماء



تشكل المياه نسبة 70% من كتله جسم الإنسان، وفي حال تناقصت نسبة السوائل في الجسم يشكل ذلك خطراً على صحة البشرة ويهدد بجفافها، لذلك ينصح الأطباء بتناول ما بين 3-4 لترات من الماء بشكل يومي، وبالنسبة للمرأة العاملة يجب أن تظل زجاجة الماء إلى جانبها.



3- دعي جلدك يتنفس



تغلق مساحيق التجميل والمواد الكيماوية مسامات الجلد وتمنعه من التنفس، مما يشكل خطراً على صحة ونضارة البشرة، لذلك يفضل التخفيف من هذه المساحيق قدر الإمكان في العمل.



4- النوم الجيد



من الضروري أن تحصل المرأة العاملة على قسط كافي من النوم لا يقل عن 8 ساعات في اليوم، للحفاظ على نعومة ونضارة بشرتها، لأن الجلد يعمل على إصلاح كافة العيوب أثناء النوم.



5- العلاجات الطبيعية



بعد يوم عمل طويل، تعاني البشرة من الإجهاد نتيجة التعرض لمختلف عوامل الطقس، لذلك ينصح باستخدام علاجات طبيعية للحفاظ على نضارتها بالاستعانة بمكونات طبيعية كالأعشاب والليمون واللبن الرائب وقشور الخيار والبطاطا وغيرها.