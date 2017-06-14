تصدرت مغنية البوب الأميركية هالزي قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم غنائي في الولايات المتحدة بألبوم (هوبليس فاونتن كينج دام) لتصبح أول مغنية منفردة تعتلي القائمة في 2017، حسب رويترز.
وذاع صيت هالزي (22 عاما) بفضل أغنيتها المنفردة (كلوسر) وأظهرت بيانات شركة نيلسن ساوندسكان أن مبيعات ثاني ألبومات هالزي بلغت 105 آلاف وحدة.
وكانت آخر مغنية تتصدر قائمة بيلبورد 200 هي ليدي جاجا في نوفمبر 2016 بألبوم (جوان).
واحتفظ ألبوم (دام) لمغني الراب (كيندريك لامار) بالمركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 72 ألف وحدة في أسبوعه الثامن.
وتحصي قائمة بيلبورد 200 الوحدات من مبيعات الألبومات ومبيعات الأغاني (عشر أغان تساوي ألبوما واحدا) والاستماع المباشر على الإنترنت (1500 استماع يعادل ألبوما).
وفي قائمة الأغاني الرقمية التي تقيس المبيعات المنفردة على الإنترنت حافظ لويس فونسي المغني القادم من بويرتوريكو على المركزالأول بأغنيته (ديسباسيتو) بأكثر من مليون وأربعمائة ألف نسخة.