حقق فيلم المغامرات "المومياء" من إخراج، أليكس كورتزمان، وبطولة، توم كروز، 174 مليون دولار خلال الأيام الأولى من عرضه.



حقق فيلم شركة Universal Pictures السينمائية "المومياء" هذه الإيرادات، بحسب وكالة تاس، على الرغم من تنبؤات النقاد بفشله، حيث توقعوا بأنه سيجني ما لن يزيد عن 130 مليون دولار.



وجمع الفيلم في السوق الأمريكية 32.34 مليون دولار فقط، ما يعد مبلغا ضئيلا نسبيا لفيلم يمثل فيه توم كروز.



هذا وجمع العمل 141.8 مليون دولار خارج أراضي الولايات المتحدة، وخلال الأسبوع الأول من عرضه، جمع 52.2 مليون دولار في الصين، و17.8 مليون دولار في كوريا الجنوبية، و7.6 مليون دولار في روسيا.



وبهذه النتائج، شغل "المومياء" المركز الأول بين الأفلام المعروضة في 41 بلدا، لتتعدى بذلك إيرادات أفلام شركة Universal Pictures ثلاثة مليارات دولار هذا العام.



يذكر أن الفيلم يعرض الآن في 44 ألف دار سينما حول العالم، ما يعد سابقة للأفلام التي يشارك فيها توم كروز.