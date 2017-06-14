بيعت تذكرتان للمباراة الخامسة من الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة بين غولدن ستايت ووريرز وكليفلاند كافالييرز الاثنين مقابل 133 ألف دولار حسب ما ذكرت شبكة "اي اس بي ان" الرياضية.



وهو رقم قياسي لمباراة في الدور النهائي من البطولة. حسب فرانس برس.



وأوضحت الشبكة وفقا لمصدر في إدارة غولدن ستايت، أن التذكرتين تتيحان الوصول إلى المقاعد الموجودة على أرض ملعب أوراكل ارينا في أوكلاند مباشرة، وباعهما أحد المشتركين لهذا العام.



ودفع مشتري البطاقتين، الذي لم يكشف عن اسمه، مبلغ 17 ألف دولار، وهو كلفة عملية الشراء فقط.



ووصل سعر تذكرة أفضل مقعد قبل انطلاق النهائي بين غولدن ستايت وكليفلاند إلى 3 آلاف دولار.



ووفقا لموقع متخصص في إعادة بيع التذاكر، تيكت ماستر، فإن معدل سعر إعادة بيع تذكرة المباراة الخامسة يصل إلى 1731 دولارا، أي بزيادة 20 بالمئة عما كان عليه في المباراة الخامسة لنهائي 2016 (1444 دولارا) بين الفريقين بالذات.



ويتقدم غولدن ستايت الوصيف على كليفلاند بطل الموسم الماضي 3-1، وفوزه في المباراة الخامسة الثلاثاء سيمنحه اللقب الخامس في تاريخه والثاني في ثلاثة مواسم.



وكان غولدن توج في 2015 على حساب كليفلاند أيضا.