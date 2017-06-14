تعد السكريات من أسباب زيادة الوزن عن طريق تزويد الجسم بكمية كبيرة من السعرات الحرارية، ويحاول الراغبون بإنقاص أوزانهم تجنب تناول الحلويات لاعتقادهم أنها المصدر الوحيد للسكريات.



إلا أن هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، تزيد احتمال اكتساب الوزن والإصابة بالبدانة، وتقدم صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية أهم مصادر السكريات الخفية التي يجب التخفيف منها للحفاظ على الرشاقة وتجنب الوزن الزائد.



1- الفواكه المجففة



تزود الفواكه المجففة الجسم بكمية كبيرة من السكريات، إذا يحتوي ربع كوب من التوت البري المجفف على 29 غراماً من السكر، أي ما يعادل ست ملاعق صغيرة، لذلك يفضل شراء الفواكه الطازجة بدلاً من المعلبة.



2- عصير الفواكه



تعتمد الكثير من الحميات الغذائية على تناول عصير الفواكه الطازجة، غير أن هذه العصائر تحتوي على نسب عالية جداً من السكريات يمكن أن تفسد الحمية، إذا يعادل محتوى كوب من عصير الفواكه من السكريات 12 ملعقة من السكر.



3- صلصات اللحوم



تحاول المطاعم إغراء الزبائن بأطباقها من اللحومات والأسماء بإضافة كميات كبيرة من الصلصة عليها، وتحتوي معظم أنواع الصلصات على نسبة عالية من السكريات حتى لو لم تكن حلوة.



4- ألواح الشوكولا والحلويات



على الرغم من إضافة الألياف والبروتينات المغذية إلى ألواح الشوكولا والحلويات بالمكسرات، إلا أنها تبقى مصدراً غنياً بالسكريات وتزيد احتمال الإصابة بالبدانة.



5- زبدة اللوز



يحب الكثيرون تناول زبدة اللوز بسبب طعمها الحلو الناتج عن إضافة كميات من السكريات إليها، لذلك يجب قراءة النشرة المرفقة قبل شراء زبدة اللوز، لمعرفة كمية السكريات والمحليات الصناعية المضافة إليها.



6- اللبن الزبادي



تحتوي بعض أنواع الألبان وخاصة المضاف إليها الفواكه على نسب عالية من السكريات، وعند اتباع حمية غذائية يجب التأكد من خلو مشتقات الألبان من المحليات الصناعية والمواد الحافظة.



7- الشاي المعلب



على الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة التي يمكن الحصول عليها من الشاي وخاصة الأخضر منه، إلا أن الشاي المعلب والجاهز يحتوي على نسب عالية من السكر، لذلك يفضل تحضير الشاي في المنزل وإضافة كميات صغيرة من السكر للتحلية.



8- خبز القمح



لطالما وصف خبز القمح الكامل بأنه غذاء صحي متكامل، إلا أن معظم الأنواع التجارية من هذا الخبز يتم تجريدها من الألياف، ويضاف إليها كميات كبيرة من السكريات والمواد الحافظة.



9- العصائر الخضراء



من الصعب على الكثيرين تناول عدة حبات من الفواكه، إلا أن من السهل تناول كوب من عصير الفواكه الحاوي على كمية كبيرة من السكريات، وينطبق ذلك على العصائر الخضراء، إذا تحتوي زجاجة منها على ما يعادل 12 ملعقة من السكر.