كشفت دراسة شملت أكثر من 1.3 مليون طفل مبستر ولدوا في فلوريدا أن ثلثي المولودين في الأسبوع الـ23 أو الـ24 من الحمل كانوا مستعدين للالتحاق بروضة الأطفال في الوقت المحدد، وأن 2% تقريبا من هؤلاء الأطفال حققوا تفوقا دراسيا بعد ذلك.



ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة نورثويسترن ونشرتها "دورية الجمعية الأميركية لطب الأطفال" أمس الاثنين، فقد حقق أطفال ولدوا قبل الأوان نتائج أقل من الأطفال الطبيعيين في الاختبارات القياسية لكن كلما طالت فترة الحمل في الطفل المبستر قلت الاختلافات.



ومدة الحمل الطبيعية هي نحو 40 أسبوعا وقد تؤدي الولادة قبل الموعد إلى مشكلات صحية خطيرة وتأخر في النمو في الطفولة المبكرة أو وفاة الرضيع.



وقال كريج غارفيلد، قائد الفريق البحثي الذي أعد الدراسة وأستاذ مساعد طب الأطفال في كلية الطب بنورثويسترن في بيان: "ما يبهرني بخصوص هذه الدراسة هو أنها تحول تركيز الأطباء والأسر من مجرد التركيز على العواقب الصحية إلى العواقب التعليمية المستقبلية على الطفل المبستر".



وحلل الباحثون الأداء المدرسي لنحو 1.3 مليون طفل مبستر ولدوا في فلوريدا بين عامي 1992 و2002 والتحقوا بمدارس عامة في الولاية في الفترة بين عامي 1995 و2012.



وتبين أن الأطفال المولودين في الأسبوعين الـ23 والـ24 تكون قدراتهم المعرفية عادية في وقت لاحق من حياتهم، وأن 1.8% منهم حققوا تفوقا دراسيا. وخلال الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة اعتبر 9.5% من هؤلاء الأطفال على مستوى الولاية متفوقين دراسيا.



ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تحدث الولادة المبسترة عندما يولد الطفل قبل 37 أسبوعا على الأقل من الحمل.



وقال غارفيلد في البيان إن الأطفال المبسترين حققوا تحصيلا دراسيا جيدا. ولم تفسر الدراسة ما إذا كان نجاحهم يرجع لمساعدة إضافية من الأسرة أو المدرسة.