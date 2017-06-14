بعد انتشار منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في وقتنا الحالي، وانشغال الكثير من الناس بها سواء بهدف التسلية أو بغرض العمل، باتت تأثيراتها السلبية جلية وواضحة على العلاقة الزوجية.



ولكي يتفادى الزوجان تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي السلبية على علاقتهما، لا بد من أن يحرصا على اتخاذ الخطوات التالية التي تجنبهما الوقوع في المشاكل، بحسب موقع "هيلو كريستيان" الإلكتروني:



1- توخى الوضوح



إن كنت متزوجاً وترغب بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن تبين بوضوح وضعك العائلي، لأن محاولتك إخفاء وضعك العائلي في ملفك الشخصي دليل على أنك لست ملتزماً بشكل تام بعلاقتك الزوجية. ولا تنس أن تتبادل كلمات السر مع شريك حياتك، لكي تسود الثقة بينكما.



2- تجنب التعامل مع الجنس الآخر في مواقع التواصل



قد يثير التعامل مع الجنس الآخر بشكل شخصي وإجراء دردشة معه، حساسيات بين الزوجين، وغالباً ما يؤدي إلى نشوء مشاكل قد تغوص بالعلاقة الزوجية في مستنقع الخلافات الدائمة.



3- تجنب الشجار عبر تطبيق للدردشة



إن الشجار ومناقشة الأمور العالقة بين الزوجين عبر تطبيقات الدردشة الكتابية، قد يؤدي إلى سوء في الفهم، وهذا ما قد يفاقم المشكلة ويزيد من التوتر في العلاقة، لذا إن كان لا بد من الشجار، حاول أن تقوم بذلك وجهاً لوجه مع شريك حياتك.



4- حاول الابتعاد عن مواقع التواصل أثناء قضاء الوقت مع شريك الحياة



من الطبيعي أن يحاول الزوجان قضاء وقت مميز سوية بين الحين والآخر، لذا لا بد لهما من أن يبتعدا عن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ويستمتعا بوقتهما سوية بعيداً عن أي ملهيات.