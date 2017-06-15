ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور فتاة تشبه الدمية قيل بأنها ملكة جمال الكويت للعام 2017، وقد جرى تناقل صورها على نطاقٍ واسع بتعليقاتٍ غلبت عليها السخرية؛ نظراً لآثار عمليات التجميل على وجه تلك الفتاة.

ولم يسبق للكويت أن نظمت مسابقة رسمية لتتويج ملكة الجمال، إلا أن المعلقين على صور المتداولة انتقدوا أن تحصل هذه الفتاة على اللقب المزعوم.

لكنّ الحقيقة أن هذه الصور تعود لفتاة إيرانية تدعى "هانيتا رحيمي"، تعيش في العاصمة طهران.

وتعد "رحيمي" واحدة من مشاهير السوشيال ميديا في إيران، حيث يتابعها 14 ألف شخص على موقع انستجرام بالإضافة إلى 6 آلاف مشترك بمجموعتها على موقع تليجرام.