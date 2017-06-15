تستعد شركة واتسآب لإطلاق خاصية تُمكن المستخدم من مسح رسائل تم إرسالها بالخطأ، بعد شائعات استمرت شهورًا.



تمنح الخاصية الجديدة المستخدمين 5 دقائق لحذف الرسائل تمامًا بعد إرسالها، بما في ذلك أي نص أو صور أو مقاطع فيديو أو مستندات بالرسالة.

وتم تشفير الخاصية الجديدة المعروفة باسم "Recall" أو "استعادة"، في برمجيات الإصدار 2.17.30 من التطبيق، بحسب ما نشر موقع "economictimes".

والخاصية الجديدة جاءت خفية في الإصدار، ما يعني أنها معطلة حتى تفعّلها شركة "واتسآب" بنفسها.

وتساعد الخاصية الجديدة المستخدمين على تجنب المواقف المحرجة الناجمة عن أخطاء الكتابة والإرسال.

يذكر أن إصدار 2.17.30 ظهر على متجر "آبل"، ولكن يبدو أن خاصية الاستعادة لم تفعل حتى الآن، ما يشير إلى أن مطوري واتساب لا يزالون يختبرونها.

وتنتظر شركة واتسآب حتى إطلاق إصدار 2.17.30 إلى متجر "غوغل بلاي"، حتى يمكن إطلاق الخاصية الجديدة لمستخدمي الأندرويد وiOS في وقت واحد.