احتفل الاتحاد الأوروبي بمرور 30 عاما على برنامج "إيراسموس" للتبادل الطلابي، الثلاثاء، وتباهى الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية بأن قصص الحب عبر الحدود ربما تمخضت عن مليون طفل.



وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، للبرلمان الأوروبي أنه كان يقع في حب أوروبا من جديد كل مرة يسافر فيها عبر القارة.

وأضاف: "يبدو أن هذا حدث أيضا مع بعض المشاركين في برنامج التبادل الطلابي بما في ذلك الوقوع في الحب بشكل رومانسي.



هناك شائعات عن أن برنامج التبادل تمخض عن مليون طفل".

وتابع قوله: "لا يمكن أن تنسب المفوضية الفضل لنفسها في ذلك، لكنني أرحب بشدة بهذه الطريقة في التقريب" بين الأوروبيين.

وأشادت الاحتفالات في ستراسبورغ بالبرنامج الذي استقبل الطالب رقم 9 مليون منذ تأسيسه عام 1987.

ويساعد تمويل البرنامج وشبكاته طلاب الجامعات على متابعة بعض دراساتهم في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.