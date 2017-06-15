في مسعى منها لكسب الرزق وإعانة أسرتها، تعمل التركية مرديا أتاصوي (42 عامًا) سائقة منذ 23 عامًا، وتقود حاليًا سيارة تابعة للبلدية في ولاية "تكير داغ"، غربي تركيا.ويطلق السائقون على أتاصوي "السائقة نبهات"، بسبب خبرتها في السواقة، وحصولها على شهادات القيادة في كافة الفئات.

وأوضحت أتاصوي، أنها حصلت على شهادة القيادة وعمرها 19 عامًا، وأمضت 23 عامًا في الطرقات وهي تقود مختلف أنواع المركبات الكبيرة والصغيرة.

وأضافت: "قيادة التاكسي تعد أمرًا سهلًا بالنسبة لي، وأحب قيادة المركبات الكبيرة، وعملت خلال السنوات الماضية سائقة حافلة للنقل العام، كما عملت سائقة لكل أنواع المركبات التي كلفتني البلدية بقيادتها، والآن أقود سيارة عادية للبلدية".

وأضافت "ابنتي تدرس في المرحلة الثانوية، وأبذل كل ما في وسعي من أجل مساعدتها".



وتابعت "أنا السائقة الوحيدة في بلدية تكير داغ. استخدمت كل أنواع المركبات مثل التاكسي، والحافلة، والشاحنة. وأقدم الخدمات للمجتمع، وأقود بكل حذر، وأفتح الطريق للمشاة".