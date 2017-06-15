خاضت كاتي بيري ماراثونا تلفزيونيا سمحت خلاله لطاقم الإنتاج بتصويرها في منزلها طوال أربعة أيام متتالية، في إطار حملتها الترويجية لألبومها الجديد «ويتنيس».

ودعي المعجبون بالفنانة إلى تتبع تحركاتها في دارتها في لوس أنجيليس خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى مساء الاثنين في الولايات المتحدة.

وتسنى لهم رؤية نجمتهم وهي تطبخ وتنام وتمارس اليوغا وتلاعب كلبها ناغت وتجالس عدة مشاهير أتوا لزيارتها.

وعلى الرغم من هذه المبادرة الطوعية، أقرت المغنية بأنها لا تحبذ كثيرا تسليط الأضواء عليها بانتظام.

وقالت الفنانة واسمها الحقيقي كاثرين هادسون خلال جلسة علاجية بكت فيها مرات عدة «ركبت شخصية كاتي بيري التي يعرفها الجميع ولهذا السبب يهتم الناس بشؤوني. وإنه لأمر رائع لكنه مجرد واجهة».

وأضافت والدموع تملأ عينيها «أشعر بالخجل لأن كاتي بيري قوية جدا لكن الأمر صعب وأخجل بالتفكير في امور مماثلة والشعور بالإحباط».