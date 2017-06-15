استضافت بروكسل أول أولمبياد للمسنين الثلاثاء معطية الفرصة للمسنين المحليين الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و96 عاما للتنافس في إطار رياضات معدلة في الستاد الوطني.

وشارك أكثر من 130 شخصا من نزلاء دور المسنين في أنشطة تراوحت بين رمي كرة من الصوف ومسابقة في الموسيقى والتتابع على مقاعد متحركة أربع مرات لمسافة 25 مترا.

وتماشيا مع مبدأ البارون بيير دي كوبرتان مؤسس #الأولمبياد، فـ«المهم هو المشاركة وليس الفوز».

وقررت بروكسل ومنظمة «أ.

ترافير ليزار» التي تعمل مع نزلاء دور المسنين إطلاق أول نسخة من هذه الأولمبياد لتشجيع ممارسة المسنين للأنشطة في الهواء الطلق وفي إطار حملة لجعل العاصمة البلجيكية بيئة مواتية لكل الأعمار بشكل أكبر.