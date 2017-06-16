شهد قصر بلينهايم في بريطانيا حفل زفاف اعتبر الأكثر فخامة في العالم حيث بلغت كلفته 5 ملايين جنيه إسترليني.

وقد نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية صوراً التقطت خلال الحفل. وكشفت أن العروسين هما النيجيري فولارين ألاكيجا وعروسه إزانين جفاريان جيساريفار.

وذكرت أن الزواج هو الثاني للعريس بعد وفاة زوجته الأولى بمرض السرطان. وقد رزق منها بطفل.

وأحيى الحفل المغني روبرت ثيك. وأفادت تقارير بأنه حصل مقابل ذلك على أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني. كما حضرته مجموعة من النجوم ومنهم فيكتوريا سيكريت أنجل وشانينا شايك.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلفة استئجار القصر قدرت بـ 33 ألف جنيه إسترليني. وكشفت أن بعض المدعوين أتوا من نيجيريا وأقاموا في فندق فخم.

وقد زين مكان الحفل بمليون وردة بيضاء. وتولى ذلك جيف ليثام المسؤول عن تنسيق زهور منازل نجوم هوليوود.

وقدمت خلاله كعكة وصل طولها إلى 3.6 متر. وقد زينت بالورود والحمامات البيضاء المصنوعة في متجر «إليزابيث كيك إيبوريوم» الذي يقصده أثرياء أوروبا والشرق الأوسط.

يُكر أن فولارين هو رجل أعمال ومستثمر وسينمائي. وهو ابن سيدة الأعمال النيجيرية فولورونشو ألاكيجا التي تعتبر واحدة من أغنى 14 امرأة أفريقية بحسب مجلة «فوربس». وتقدر ثروتها بـ 2.1 مليار دولار.