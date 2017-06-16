يعتبر فقدان الحقائب في المطارات من أكثر الأمور التي تقض مضجع المسافرين، وتفسد عليهم متعة سفرهم، لذا يعمد الكثير من المسافرين إلى وضع لصاقات على أمتعتهم تحمل عناوين منازلهم بالتفصيل.

وبحسب الطيار الكابتن جوناثان بريز، فإن وضع بطاقات تحمل عنوان منزلك على حقائبك أو بداخلها، أمر غير محبذ ويمكن أن يتسبب لك بكارثة ليست بالحسبان.

وقال ريتشارد كلايف الذي يسافر بشكل مستمر بهدف العمل وحضور المؤتمرات، بأن اللجوء إلى وضع عنوان منزلك المفصل على حقيبة السفر، أمر خطير للغاية.

وحذر ريتشارد بأن وضع العنوان على حقيبة السفر، يمثل فرصة ثمينة لضعاف النفوس واللصوص، لسرقة منزلك، ويقول لهم بوضوح: "لا أحد في المنزل، هنالك وقت كاف أمامكم لسرقة المنزل".

واقترح ريتشارد حلولاً مناسبة لضمان عودة الحقائب إلى المسافر في حال ضياعها في المطار، أحدها كتابة عنوان العمل ورقم هاتف نقال على بطاقة ووضعها داخل الحقائب أو لصقها عليها، أو التقاط صور للأمتعة وحفظها في ملف خاص يحتوي على رقم الهاتف ووجهة السفر، والاحتفاظ بالملف داخل هاتف المسافر أوكمبيوتره المحمول، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.