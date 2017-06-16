استكشف عالمان نيوزيلنديان، بحيرات عجيبة في نيوزيلندا تمتاز بسطحها المائي الملون بالوردي والأبيض، واعتبرا أن ما توصلا إليه بمثابة أعجوبة الدنيا الثامنة.

وبحسب موقع "إيجي نيوز"، تم استكشاف الأعجوبة الثامنة في بحيرة "روتوماهانا"، على الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.



واختفى السطحان الملونان للبحيرة عام 1886، وكانا يجذبان السياح من كافة دول العالم خلال القرن التاسع عشر.



ويذكر أنه يوجد في الدنيا سبع عجائب وهي هرم الجيزة وحدائق بابل المعلقة وتمثال زوس في أوليمبيا ومعبد أرتميس في إفيسس وضريح موسولوس في مدينة هليكارناسوس وتمثال رودس ومنارة الإسكندرية.