قالت نتائج دراسة جديدة إن الجمع بين فيتامين "سي" والمضاد الحيوي (دوكسيسيللين) يمكن أن يكون مفتاح القضاء على الخلايا السرطانية. وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت في مركز السرطان بجامعة سالفورد البريطانية أن الجمع بين العلاجين يجعلهما أكثر قدرة بـ 100 ضعف في القضاء على خلايا بعض الأورام.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "أونكوتارجت" الطبية تمت تجربة العقار الجديد سريرياً، وهو يجمع بين مضاد حيوي يستخدم لعلاج حب الشباب والالتهاب الرئوي (دوكسيسيللين) وفيتامين "سي". وأظهرت النتائج فاعلية كبيرة لهذا العقار مع زيادة جرعته على مدى 3 أشهر.

وتؤكّد نتائج الدراسة ما توصلت إليه مطلع هذا العام دراسة سابقة من أن لفيتامين "سي" القدرة على مضاعفة تأثير الأدوية غير السامة التي تحارب السرطان.

وبيّنت نتائج الدراسة الجديدة أن فيتامين "سي" يضاعف تأثير المضاد الحيوي (دوكسيسيللين) 100 مرة في محاربة الخلايا السرطانية، ما يجعل استراتيجية الجمع بين الدوائين لعلاج السرطان فعّالة.