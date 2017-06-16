في معظم أيام السنة، تكون "هاليربوس" غابة جميلة، ولكنها غير ملحوظة وسط بلجيكا بالقرب من العاصمة بروكسل، ولكن في منتصف إبريل وحتى أواخر مايو، تكتسي الغابة باللون الأزرق، لتتحول إلى ما يشبه القصص الخيالية.

واكتسب هاليربوس اسم "الغابة الزرقاء" بفضل سجادة من أزهار نبتة الجريس زرقاء اللون تغطي أرضها خلال فترات من فصل الربيع. وعلى الرغم من أن غابات الجريس ليست غير مألوفة في أوروبا، إلا أن ما يميز هاليربوس هو كثافة الازهار التي تتحول إلى ما يشبه السجادة الحقيقية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتقع هاليربوس ضمن نطاق بلدية هالي بين مدينتي فلاندرز وألونونيا، وتمتد على مساحة 569 هكتار، وهي تابعة لملكية الحكومة البجيكية، وتعود أول إشار لوجودها إلى عام 686 ميلادي، لكنها أزيلت تقريباً من الوجود، خلال الحرب العالمية الأولى، عندما أقدم الألمان على إزالة معظم الأشجار. وبفضل عمليات إعادة التحريج بين عامي 1930 و 1950، استعادت الغابة رونقها وسحرها.

وكقاعدة عامة، فإن أفضل وقت لزيارة الغابة في منتصف شهر إبريل من كل عام، ولكن الوقت الدقيق للإزهار يتأثر بشدة بالطقس. فعلى سبيل المثال، إذا كان الطقس دافئاً بشكل غير اعتيادي في أواخر مارس، فيمكن أن تظهر الأزهار مع أوائل أبريل.

ويقوم موقع الغابة الرسمي على الإنترنت بنشر تحديثات دورية حول تفتح الأزهار، وخاصة مع اقتراب المرحلة المزهرة. والشيء الأهم الذي يجب أن تتذكره عند زيارة هذه الغابة الساحرة، هو البقاء على المسارات المخصصة للسير، حيث أن الأزهار هشة للغاية، ويمكن أن يتسبب الدوس عليها بأضرار جسيمة.