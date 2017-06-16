بات بإمكان مستخدمي الهواتف المحمولة المسجلين في الاتحاد الأوروبي استخدام أجهزتهم أثناء السفر أو قضاء العطلات في أي دولة من دول الاتحاد دون دفع رسوم تجوال بدءًا من اليوم الخميس.

وتم التوصل إلى هذه الخطوة بعد عملية استمرت 10 سنوات ترمي إلى إلغاء رسوم التجوال داخل الاتحاد الأوروبي على أساس أنه لا ينبغي فرض رسوم على سكان الاتحاد الأوروبي لاستخدامهم هواتفهم عند عبورهم الحدود الوطنية داخل السوق الأوروبية الموحدة.

ووفق "الألمانية" قال قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي (البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوربية ومجلس الاتحاد الأوروبي) في بيان أمس الأربعاء إن إلغاء رسوم التجوال "يعد أحد أكبر الإنجازات الملموسة التي حققها الاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحد تدريجياً من رسوم التجوال منذ عام 2007، وحتى يوم الخميس، كانت شركات الاتصالات تفرض رسوماً على من يجرون المكالمات الهاتفية أو لكل رسالة نصية أو لكل ميجابايت من الإنترنت عبر الهاتف النقال عندما يستخدم العملاء هواتفهم في بلد آخر غير البلد الذي وقعوا فيه عقد الخدمة.

وهذه الخطوة جزء لا يتجزأ من تطوير السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تعزز مجتمعًا رقميًا موحدًا في أوروبا، كما سيتم توسيع اتفاقية إنهاء الرسوم الإضافية لتضم دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج قريبًا.