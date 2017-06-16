يحلم الجميع بالسفر خصوصاً ونحن على أبواب الإجازات، لكن كثيرين لا يجدون الإمكانات المالية التي تسمح لهم بذلك. لذا، تقترح مجلة "فوربس" قائمة من الحلول التي ستسمح لكم بالسفر حول العالم دون أن تدفعوا المال، بل ستحصلون عليه أحياناً مقابل رحلة ممتعة:

إتقان الإنكليزية

يكفي التسجيل في Diverbo من أجل العمل كمطور قدرات إنكليزية، وستكون مهمتكم هي مساعدة المتحدثين بالألمانية والإسبانية على تطوير لغتهم الإنكليزية، ولن تحتاجوا إلى تعلم هاتين اللغتين، وفي هذا الوقت سوف تستمتعون بالتجوال في قرى ضواحي مدريد وميونخ وفرانكفورت، وسوف تستمتعون بطعام وحفلات وعروض مسرحية بالمجان.

العمل في مزرعة

تمنح مؤسسة WWOOF الفرصة للجميع من أجل السفر والاستمتاع من خلال العمل في المزارع. وتتلخص الفكرة في الدخول إلى المنصة حيث توجد إعلانات المزارعين حول العالم، ثم التقدم للحصول على الوظيفة، وسيتولى صاحب المزرعة توفير الإقامة والطعام ويبقى عليكم فقط ثمن الرحلة، وستكون ساعات العمل قليلة ليبقى لكم الوقت للاستكشاف والاستمتاع، وتوفر المؤسسة وظائف في الكثير من الدول، من كوستاريكا إلى كامبوديا.

التطوع

تسمح مجموعة من المؤسسات حول العالم بضمان مصاريف المبيت والطعام مقابل العمل التطوعي، وللحصول على هذه الفرصة يكفي اللجوء إلى HelpX أوWorkaway التي تربط بين المؤسسات والمتطوعين. قد يُطلب منكم مساعدة الفيلة أو دعم حقوق الإنسان أو الطبخ، وغالباً سيكون مطلوباً القيام بالأعمال لخمس ساعات في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، ويبقى الوقت الباقي للترفيه والاستجمام.

العمل في مناطق المغامرات

إذا كنتم تودون قضاء أسبوعين في التزحلق والحصول على المال مقابل ذلك يكفي زيارة موقع مثل AdventureWork لتحصلوا على وظيفة في منطقة تتميز بالمغامرات الطويلة، بينما يمكن البحث في PGL عن مسؤولي تزلج في فرنسا وإيطاليا وأستراليا وأميركا لمساعدة المجموعات المدرسية، في مقابل تغطية مصاريف الطعام والمبيت والمتعة ومنحكم فوق كل ذلك مبلغ 229 دولاراً.

نظموا الرحلة

يمكنكم أن تحصلوا على رحلة مجانية من خلال الإشراف على رحلة وقيادتها. ويكفي جمع مجموعة من الأشخاص وإقناعهم بالسفر عبر شركة ما ليتم إعفاؤكم أنتم من المصاريف، ومن أبرز هذه الشركات YMT Vacations وGrand Circle Cruise Line وSelect International Tours وAll Abroad Travel وMerit Group Travel.

رحلة تعليمية

يمنح عدد من المؤسسات المعلمين فرصة تنظيم رحلات تعليمية لتلاميذهم، والكثير من هذه الرحلات مجانية، لذا إذا كنتم معلمين فجرّبوا زيارة EF وCHA Educational Tours وExplorica.