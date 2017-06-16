كسبت شركة فيس بوك موظفاً كبيراً على حساب شركة آبل، حيث غادر روشين شاه، منصبه كمدير لتعليم الآلة ضمن مساعد الشركة الصوتي الذكي سيري "Siri"، مما يعني فقدان سيري لمديره المسؤول عن فهم اللغة الطبيعية، وانضمامه إلى فريق تعليم الآله التطبيقي لدى فيس بوك حيث سيعمل على اللغة الطبيعية وفهم الحوار.

ونشر شاه الخبر عبر حسابه على خدمة لينكيد إن، وأشار إلى انه سيمضي قدماً بعد 5 سنوات مذهلة قضاها مع آبل وسيري، حيث سيعمل شاه وفقاً لملفه الشخصي على لينكيد إن ضمن مقر فيس بوك في مدينة مينلو بارك الواقعة في الطرف الشرقي من مقاطعه سان ماتيو في منطقه خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

وكما يوحي اسم الفريق فإن فريق تعليم الآلة التطبيقي مسؤول عن التعرف على طرق تنفيذ الذكاء الصناعي في منتجات شركة التواصل الاجتماعي، ويأتي الخبر في وقت جوهري لمساعد آبل الافتراضي سيري، والذي حصل على تحديثات كبيرة مع الإعلان عن النسخة 11 من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس "iOS".

ودخل نظام "iOS 11" مرحلة المطور التجريبية الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن يصدر بشكل نهائي خريف هذا العام، وشملت مسؤوليات شاه في آبل نظام تشغيل اللغة الطبيعية في الوقت الفعلي ونماذج تعليم الآلة وخطوط النشر النموذجية وعلم البيانات لاستباط الرؤى حول نوايا المستخدم وسلوكه.

وكان شاه مسؤولاً في وقت سابق من حياته المهنية مع سيري عن عدد من السمات الرئيسية بما في ذلك تنفيذ المصنفات لتحديد متى يحاول المستخدمون الحصول على محادثات طارئة مع مساعد آبل ونظام تحسين التعرف على الكيان، ومن غير الواضح من سيتولى منصه ضمن شركة آبل.

ويواجه المساعد الصوتي سيري حالياً منافسه قوية من مساعدات أخرى مثل مساعد غوغل ومساعد أمازون "أليكسا" ومساعد مايكروسوفت "كورتانا"، وأعلنت شركة آبل في الأسبوع الماضي عن "HomePod"، وهو مكبر صوت لاسلكي يسمح للمستخدمين بالتحدث مع سيري من خلال الأجهزة الموجودة في منازلهم بدلاً من أجهزة حواسيب آبل وأجهزتها المحمولة.

ويعتبر مجال عمل شاه المتمثل بإمكانية فهم سيري لللغة الطبيعية ذو أهمية حاسمة لنجاح المساعد الصوتي، حيث أنه من المستحيل على سيري اتخاذ إجراء بشان أمر صوتي تلقاه من المستخدم دون فهم ما يقوله المستخدم، كما تعد عملية فهم كيفية تحدث الناس مشكلة صعبة للغاية.