منذ قدومه إلى ريال مدريد لاعبا ثم مدربا بعد ذلك، حقق زين الدين زيدان كل البطولات التي يحلم أي رياضي بتحقيقها مع ناد كبير بحجم ريال مدريد.

وبالإضافة إلى بصمة زيدان الظاهرة في النادي الملكي، فإن لديه أيضا أربعة أبناء يلعبون في مختلف الدرجات في ريال مدريد.

ورشح عديد من المتابعين أبناء زيدان للوصول إلى مستويات كبيرة في الفترة القادمة داخل النادي.

ووجه زيدان الدعوة لابنه إنزو (22 عاما) ليكون ضمن قائمة الـ25 لاعبا خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خاضها الفريق الإسباني ضد جوفنتوس الإيطالي.

ورغم عدم إشراكه طوال المباراة، يعتبر استدعاؤه خطوة إضافية لتمكين اللاعب الشاب من نيل مكان أساسي في النادي الملكي مستقبلا.

وبالإضافة إلى إنزو، يلعب ثلاثة من أبناء زيدان في مختلف الفئات بنادي ريال مدريد، وهم لوكا (19 عاما) وثيو (15 عاما) وإيلياس (11 عاما).

وتعد هذه الظاهرة حسب المراقبين فريدة من نوعها، حيث لم يسبق في عالم كرة القدم أن لعب ثلاثة أبناء للاعب سابق أو مدرب في ناد واحد أو نواد مختلفة.

ويعتقد المحلل الرياضي المتخصص في كرة القدم عز الدين آيت جودي أن السبب يعود إلى الشخصية التي يتمتع بها زين الدين زيدان سواء على الصعيدين المهني والشخصي.

ويضيف آيت جودي الذي يدرب نادي أولمبيك خريبكة المغربي في تصريحات لـ"موقع راديو سوا" أن زيدان استطاع من خلال شخصيته القوية أن يؤثر إيجابيا في أبنائه وفي العديد من لاعبي ريال مدريد، عن طريق نقل تجربته المتميزة في الملاعب.

دور العائلة

لعب إسماعيل زيدان والد المدرب الفرنسي دورا كبيرا في ما وصل إليه ابنه من تألق. ويروي إسماعيل بعضا من التفاصيل في كتابه "على طريق الأحجار"، منها بدايات زيدان مع ممارسة كرة القدم، وصولا إلى تألقه في مختلف النوادي التي لعب لها، وفوزه بكأس العالم.

وحسب آيت جودي، تقف فيرونيك زوجة اللاعب الفرنسي على متابعة أدق التفاصيل في ما يخص العائلة، بسبب انشغال زوجها في مسيرته الرياضية.

ويرى هذا المدرب أن سر نجاح أبناء زيدان هو غرس الثقافة الكروية فيهم منذ الصغر، حالهم حال كل أفراد العائلة من الجد إسماعيل إلى الابن زيدان وإخوته الذين أسسوا أكاديمية لكرة القدم في مرسيليا الفرنسية.

من هم أبناء زيدان؟

إنزو:

هو الابن البكر لزين الدين زيدان من مواليد آذار/مارس 1995، سجله والده في فريق ريال مدريد بلقب أمه فيرنانديز حتى لا تلاحقه شهرة اسم العائلة.

أظهر إنزو تميزا في نادي ريال مدريد الكاستيا (الرديف) وورث بعض تقنيات المراوغة من والده، كما أنه سجل أهدافا كثيرة و قدم تمريرات عديدة، حتى صار يلقب بخليفة زيدان.

لوكا:

اختار لوكا زيدان اتجاها مخالفا، حيث يلعب حارس مرمى وشارك في عدد من المباريات خاصة في الدوري الإسباني.

التحق لوكا عام 2004 بفريق ريال مدريد ولعب في مختلف الفئات الصغرى للنادي. وفي تموز/يوليو 2016 استدعاه والده للمشاركة مع الفريق الأول في جولة تحضيرية قبل انطلاق الموسم الكروي.

وصفت العديد من التقارير لوكا بأنه سيكون خليفة للحارس الإسباني المتألق مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقا إيكر كاسياس.

ثيو:

هو الابن الثالث لزيدان، يلعب بصفوف فريق ريال مدريد الرديف، ويميل للعب في مركز صانع الألعاب مثل والده زين الدين.

إيلياس:

هو الأصغر سنا بين أبناء زين الدين ويلعب حاليا في فريق ريال مدريد تحت سن الـ12 عاما في نفس مركز والده، الذي قال في تصريحات سابقة إنه يتوقع أن يصبح إيلياس الأفضل بين إخوته لما يتمتع به من مهارة وذكاء.