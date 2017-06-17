نشر محققون أمريكيون، مساء الجمعة، شريط فيديو مروع للحظة إنقاذ امرأة اغتصبها سفاح، وربط رقبتها ويديها بسلاسل، ثم سجنها لمدة شهرين داخل حاوية حديدية بمدينة وودروف في ولاية كارولينا الجنوبية.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: إن واقعة إنقاذ الأمريكية "كالا بروان" 30 عاماً، حدثت في 3 نوفمبر عام 2016، في مزرعة يملكها السفاح تود كوليب.

وتم الكشف عن واقعة الإنقاذ عقب الحكم على كوليب، في 26 مايو الماضي، بالسجن مدى الحياة، لسبع مرات متتالية، بدلاً من عقوبة الإعدام.

واعترف كوليب بقتل سبعة أشخاص، ودفن جثثهم في مزرعته، بالإضافة إلى خطف واغتصاب كالا بروان.

وكانت "بروان" قد اختفت في شهر سبتمبر 2016، ورصدت الشرطة آخر مكان تواجدت به، في مزرعة كوليب؛ وذلك عبر تتبع جهازها المحمول؛ حتى توصلت إلى مكانها في 3 نوفمبر 2016، عقب سماع صراخها من داخل الحاوية في مزرعة السفاح.