نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لرجال شرطة يركلون ويضربون سائقا بريئا اشتعلت النيران في ملابسه بعد إصابته في حادث سيارة.

وشوهد السائق البالغ من العمر 28 عاما يخرج من سيارة مشتعلة بالنيران قبل أن يحاصره 7 ضباط في مدينة جيرسي في نيويورك.



ورصد أحد المارة لقطات للضباط يسحبون الرجل بعيدا ويعتدون عليه ولم يقدموا له المساعدة، حيث ظنوا بالخطأ أنه مشتبه به تعرض لحادث سيارة أثناء فراره من الشرطة.



وذكر الموقع أن السائق نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث أصيب بكسور في العظام وحروق من الدرجة الثالثة.



وقال والد السائق إن ابنه كان يقود سيارته إلى المنزل، وتعرض إلى الحادث عندما حاول تفادي سيارة مسرعة.