كشفت سلسلة من التسجيلات عن العذاب الذي تعرضت له الأميرة ديانا في طفولتها، والتي تحدثت فيها عن بؤسها بعد رؤية والدها يصفع أمها على وجهها.

وفي التسجيلات التي أجرتها مع كاتب السيرة أندرو مورتون، عندما انهار زواجها في العام 1991، كشفت ديانا أن طفولتها كانت محفوفة بالبؤس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الأميرة الطفلة كانت شديدة الخوف من شجار والديها، والذي انتهى بالطلاق ومعركة لضم حضانتها عندما كانت في السابعة من عمرها.

وقد شوه الطلاق طفولة ديانا مع قول الأميرة، إن خلافات والديها أدت إلى العنف.

وتقول ديانا في الأشرطة عن هذا الحادث المروع “أتذكر رؤية والدي وهو يصفع أمي على وجهها”.

وأضافت “كنت مختبئة وراء الباب وكانت أمي تبكي، أتذكر أن أمي بكت كثيرًا”.

يذكر أن الأميرة ديانا لقيت حتفها في حادث سيارة في باريس في أغسطس/ آب 1997.