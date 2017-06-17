شكلها الجذاب وسعرها الرخيص ليس كل ما يدفعك إلى استهلاك بعض المواد الغذائية التي يضعها الأطباء في قائمة المأكولات غير الصحية، إذ أظهرت دراسة حديثة وجود عوامل أخرى تجعلك أسيرا لهذا الطعام، خاصة رقائق البطاطس.

يأتي ذلك لينضاف لعدد من الدراسات الأخرى التي أكدت وجود علاقة وطيدة بين المأكولات السريعة وبين السمنة، لكن الدراسة موضوع المقال ذهبت في اتجاه آخر وركزت على العوامل التي تجعل مذاق هذه المأكولات ألذ من الطعام الصحي.

وقالت الدراسة إن ما يدفعنا إلى استهلاك رقائق البطاطس مثلا، ليس فقط شكلها "المقرمش"، بل أيضا احتواؤها على الملح.

ووصفت الدراسة دوره في انجذابنا إليها بـ"القوي جدا".



الفريق العلمي الذي قام بالدراسة والمنتمي لجامعة "ديكن" الأسترالية، اعتمد على عينة من 48 شخصا من الأصحاء، ومن خلال تجربة استمر أزيد من أسبوع أظهرت الدراسة أن إضافة الملح إلى الطعام يدفع الناس إلى أكل المزيد منه.

وأظهرت نفس الدراسة أيضا أن الإكثار من الملح يدفع الناس إلى عدم التفكير في كميات الطعام التي يستهلكونها، ومن خلال دراسة سلوك نفس العينية تبين أن الأطباق الغنية بالدهون تدفع الناس إلى استهلاك أكثر من 60 في المئة إضافية من السعرات الحرارية.

واختمت الدراسة التي نشرتها صحيفة "التايم" الأميركية بالقول إن الملح يدفعك إلى أكل المزيد من الطعام غير الصحي، وهذا ما عليك أن تتذكره في كل مرة تتفتح فيها كيس رقائق البطاطس.