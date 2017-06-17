كلفت عملية ولادة أمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني 120 الف جنيه استرليني، حيث أصر كلوني على أن تلد زوجته في مستشفى سانت ماري بلندن وفي الجناح المميز «ليندو» الذي وضعت فيه كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام طفلها جورج وطفلتها شارلوت.

وقد علقت الصحافة البريطانية على هذا الأمر بعنوان: «120.000 جنيه استرليني من أجل وصولهما إلى هذا العالم»، وقالت: لقد دفع جورج وأمل كلوني هذا المبلغ الكبير لقاء ولادة طفليهما التوأم أليكسندر وإيلا في الجناح المميز «ليندو» الذي ولد فيه الأمير جورج والأميرة تشارلوت في مستشفى سانت ماري بلندن وكأنه يريد أن يقول: أنا وزوجتي والتوأم أمراء.. بدون مسميات رسمية.