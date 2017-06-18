لا ينحصر التلاعب بالأشكال الحية على الهندسة الوراثية، وتعديل الطفرات، بل يقوم العلماء والمنتجون اليوم بتطوير أساليب أخرى لتغيير ماهية النباتات، تحديدًا بعد أن تجاوز فن التزيين الوجوه والأجساد البشرية، ليغزو المطابخ وطاولات المطاعم.

وفي ظل التهافت الصناعي، ظهرت في السنوات الأخيرة خضار وفاكهة بأشكال غريبة، مثل إجاصة تشبه تمثال بوذا، بطيخة بشكل مربع، أو حتى يقطينة على شكل جمجمة.

ويعود هذا الابتكار إلى شركة متخصصة مقرها الصين، أنتجت قوالب تستخدم من قبل المزارعين، لجعل الخضار والفواكه تنمو بأشكال مختلفة عن أشكالها الطبيعية، ثم وزعتها لجميع أنحاء العالم.

ويقول الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة على الإنترنت: "شركة قوالب الفاكهة تتخصص في صناعة قوالب الفاكهة والخضار عالية الجودة، لتحويل أشكالها المعتادة على نحو غريب وجذاب، لم تشهده أبدًا".

كذلك أشارت إلى أن آلية استخدام منتجاتها تكون بتثبيت المزارعين القوالب على جذع النبات، للسماح للفاكهة والخضار مع الوقت أن تملأها ببطء خلال نموها وتطورها. وصممت الشركة بالإضافة لما ذكر، مجموعة من القوالب التي تسمح بظهور كلمات على المنتج، مثل تفاح على شكل قلب مع كلمة "حب" عليه.

يذكر أن الشركة التي مقرها سوتشو-جينانغسو في الصين الشرقية تقدم تصاميم مخصصة من خلال موقعها على الإنترنت.