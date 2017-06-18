انضمت مجموعة من الجراء الصغيرة حديثة الولادة، إلى قوة تابعة لسلك الشرطة التايوانية بداية الشهر الجاري، بهدف خضوعها للتدريب للعمل في وحدة مكافحة المخدرات.

نشرت وكالة الشرطة الوطنية التايوانية على صفحتها على موقع فيسبوك، يوم 8 يونيو (حزيران) الجاري، صوراً لستة جراء حديثة الولادة سيتم تدريبها للعمل برفقة رجال الشرطة لتصبح جزءاً من وحدة "كي 9" في البلاد.

وقد ظهرت بعض الجراء التي لا تتجاوز أعمارها الشهر الواحد، وهي ترتدي زيها الجديد برفقة شرطية شابة، بينما ظهرت جراء أخرى وهي تعتلي سقف إحدى سيارات الشرطة.

وبمجرد اكتمال تدريبها سوف تنضم الجراء إلى وحدة مكافحة المخدرات والقنابل في الجيش الشعبي الجديد في إقليم تايبيه، وهو ذات المكان الذي كانت والدة الجراء تعمل فيه، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.