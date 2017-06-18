استخدم الأطباء إبرة صغيرة وخيط لخياطة الجزء المجروح في العين حيث دخل الخطاف.



قام مجموعة أطباء بتصوير لحظات مروعة، ﻹزالة خطاف صيد من مقلة عين رجل.



وتظهر اللقطات التي تم تصويرها في إسبانيا، الخطاف عالقًا في وسط عين الرجل، حيث أضاف الأطباء سائلًا إلى العين للتحضير لإزالة خطاف سمكة القرش.

وخلال العملية، تم إقحام مشرطٍ معدنيٍ في حدقة العين لتحريك الخطاف قليلاً.

واستخدم الأطباء ملاقط للإمساك بجزء من الخطاف، ومحاولة إخراجه من مقلة العين، ثم استخدموا أداة أخرى لنقل حدقة العين ودفعها برفق مرة أخرى.

كما تم استخدام إبرة صغيرة، وخيط لخياطة الجزء المجروح في العين حيث دخل الخطاف.

ويمكن رؤية غرز صغيرة على حافة حدقة عين الرجل الخضراء، حيث تم علاج عينه.