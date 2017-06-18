لم يسعد جيران النجمة العالمية أنچلينا چولي وأولادها بعد انتقالهم إلى منزلهم الجديد الفخم في لوس أنجيليس، حيث كشف موقع «رادار أونلاين» أن عددا من جيران أنچلينا أكدوا أنهم يشعرون بالانزعاج، واصفين العيش إلى جانب هذه العائلة بالكابوس الحقيقي.

والجيران منزعجون من الشاحنات التي تنقل أغراض النجمة وأسرتها وتغلق الطرقات.

كما أن أولادها مادوكس وباكس وشيلوه وفيفيان ونوكس سيتلقون تعليمهم في المنزل.

ويعني هذا أنهم سيحدثون الجلبة أثناء تمضيتهم الوقت في الحديقة.

ورأى أن هذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة قد يواجهها الجيران.