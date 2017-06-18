اكتشف علماء في عينة من التراب أخذت من إيطاليا مضادا حيويا جديدا فعالا ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المعروفة.



وهذا المضاد الحيوي الجديد الذي تنتجه جرثومة سمي بـ "سودوريديميسين".



وقد قضى على مروحة واسعة من البكتيريا من بينها بكتيريا مقاومة خلال تجارب في المختبر. وقد شفيت فئران بواسطته من مرض الحمى القرمزية.



وقد نشر هذا الاكتشاف في مجلة "سيل" الأميركية العلمية.



ويبطل هذا المضاد الحيوي الجديد مفعول البوليميراز، وهو انزيم أساسي لكل وظائف الكائنات الحية تقريبا.



إلا أن آليته مختلفة عن الريفامبيسين، وهي فئة من المضادات الحيوية التي تستهدف هذا الانزيم أيضا.



وإمكانية تطوير مقاومة لهذا المضاد الحيوي الجديد أقل بشعر مرات مقارنة مع المضادات الحيوية المتوافرة في السوق راهنا.



وهو قضى على عشرين نوعا من البكتيريا في المختبر وكان فعالا خصوصا في معالجة المكورات العقدية والعنقودية التي تقاوم الكثير منها مضادات حيوية مختلفة.



وقد تباشر تجارب سريرية مع هذا المضاد الحيوي الجديد في السنوات الثلاث المقبلة على أن يطرح في السوق في غضون عشر سنوات على ما قال الباحثون في جامعة رتغرز نيو برانزويك والشركة الإيطالية "ناسيسونز" للتكنولوجيا الحيوية.



وشدد العلماء على أن هذا الاكتشاف يظهر مرة جديدة أن البكتيريا الموجودة في التربة هي أفضل مصدر للمضادات الحيوية الجديدة.