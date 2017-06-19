قام الفنان المصري أحمد فهمي بإلقاء رامز جلال أرضاً بعد وقوعه ضحية في برنامج “رامز تحت الأرض”، إثر اكتشافه حقيقة “المقلب”.

وسخر جلال خلال تقديم فهمي قائلًا: “أحمد فهمي واما ..أحمد فهمي واما.. واما الحب إلا للحبيب الأولى.. أنا عاوز أقولك علي حاجة ..أنا مش طايقك أساسًا..أنا مش بحب الشاب المحلي.. أي حد اسمه فهمي أعرف أنه حلو..خد عندك عم حسين فهمي ..مصطفي فهمي ..والوحيدة الشذة عن القاعدة دي تيسير فهمي خدت اللقب غلط”.

وظهر فهمي في البداية متماسكًا، بخاصة أثناء ركوبه في السيارة على الرمال، ولكن بعد وصول السحلية، غضب من جميع على المشاركين في المقلب.

وصرخ في مساعدة رامز “الله يخرب بيتكوا متتحركيش السحلية بتيجي علي الحركة”. وبمجرد أن علم فهمي أن ما حدث مقلب، صرخ في رامز جلال وسبه على الهواء بألفاظ خارجة.

وأكد أن زوجته “ستفرح فيه بشدة”، بعد رؤيتها للمقلب الذي تعرض له في البرنامج.

وعلّقت موني هلال مساعدة رامز جلال على حلقة فهمي عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” وانزعاجه منها، قائلةً لتبرير صراخها: “طب أنا لو مصرختش هاعمل إيه”