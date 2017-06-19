أوضح مقطع فيديو رصد إدارة الرقابة الميدانية بوزراة التجارة والاستثمار في السعودية، عددًا من المخالفات الموجودة في محلات الذهب بأسواق طيبة في مدينة الرياض، من بينها الغش التجاري.

وأكد مفتشو الوزارة خلال مقطع الفيديو على ضرورة حساب سعر قطعة الذهب بحسب سعرها الخالص بدون أي إضافات، موضحين أن بعض الأساور يدخل في صناعاتها مواد أخرى ومع ذلك يقوم الصائغ بحساب وزنها كجزء من الذهب.



كما أوضح المقطع عملية غش تجاري في أحد المحال، حيث وجد المفتشون إسورة من عيار 18 محشوة بداخلها بسلك حديدي، وأن الذهب الموجود بها ما هو إلا إطار خارجي فقط، بالإضافة لرصدهم عدد آخر من قطع الذهب المخالفة.