في حادثة غريبة من نوعها، ولدت ماعز بشفاه تشبه شفاه الإنسان ومن دون عيون.



ووصف أهالي القرية التي ولدت فيها الماعز بـ"الملعونة" وفقاً لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.

وقال مزارع من قرية كيرلا معروف باسم شاندار بأنه صدم عندما رأى الماعز لأول مرة، لكن زوجته طلبت منه إنقاذ الماعز، وظل يعتني بها على الرغم من أن السكان المحليين نصحوه بتركها تواجه مصير الموت، وفقاً لما ذكره موقع "ميرور".

وكشف الأطباء أن "الماعز لديها اضطراب نادر لا يسمح لأنسجة العين بالنمو، ويعتقد أنه ناجم عن طفرات جينية أو التعرض للأشعة السينية أو المواد الكيماوية".