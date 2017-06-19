عثرت الشرطة التونسية على امرأة في عقدها الخامس، وقد سجنها أشقاؤها عارية في حجرة مغلقة

ببيتهم منذ 20 عاما. نقلت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية التونسية كاشفة أنّ الأشقاء قد احيلوا الى القضاء بتهم عدة.

وأكد بيان صدر عن وزارة الداخلية التونسية أن الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني داهمت يوم 14 حزيران 2017 منزلا بمدينة (منزل بورقيبة) من ولاية بنزرت وعثرت داخله على امرأة عمرها 55 سنة بغرفة منعزلة موصدة ببابين حديديين عارية تماما وفي حالة مزرية من حيث النظافة ودون رعاية صحية.

وكشف بيان الداخلية التونسية أنّه بعد استجواب شقيقها وشقيقتيها اعترفوا بأنهم تعمدوا حجزها بتلك الغرفة وعلى تلك الوضعية منذ 20 سنة متذرعين بأنّها تعاني من مرض نفسي.

وبمراجعة النيابة العمومية ببنزرت اذنت للفرقة الاولى لمكافحة الاجرام للحرس الوطني بالاحتفاظ بأشقائها الثلاثة ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "حجز شخص من دون اذن قانوني وسجنه لمدة تزيد عن 20 سنة ، واهمال عاجز من طرف من له سلطة عليه او مؤتمن عليه في مكان غير آهل" وايواء المعنية بمستشفى الرازي بمنوبة .