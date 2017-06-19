أعلنت PBS sports عن عقد مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل، للكشف عن تفاصيل القناة الرياضية التي سيتم اطلاقها وستحصل على حوق بث الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وذكر الإعلامي المصري طه الحديري على فيس بوك أن "القناة ستكون أكبر منصة رياضية في العالم العربي برأس مال يتجاوز 7 مليارات دولار، وأنه سيتم الكشف عن العديد من التفاصيل والمفاجآت".

وأطلقت القناة صفحتها اليوم السبت على فيس بوك، وذكرت أن مقرها سيكون في العاصمة المصرية القاهرة بتمويل سعودي، مشيرة إلى أنها ستبث قنواتها مجاناً على القمر الصناعي نايل سات إضافة إلى عرب سات.

وأضافت: "سيتم إطلاق قناة واحدة على أن يرتفع العدد إلى 5 قنوات مع بداية الموسم الرياضي، وستصل إلى 11 قناة مستقبلاً".

وأشارت إلى أنه سيتم عرض الدوريات العالمية ودوري أبطال آسيا بداية من دور الـ8 ودوري أبطال أوروبا وعرض كأس العالم والبطولات القارية، وأبرز البطولات ستكون الدوريات الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وأكدت أن القناة ستبث مجاناً قدر المستطاع إذا سمحت اللوائح الدولية، أو ستكون مشفرة مقابل سعر رمزي.