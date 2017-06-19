دفع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني 37 ألف يورو قيمة فاتورة غداء في أحد مطاعم جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث يقضي إجازته حالياً بعد نهاية المنافسات الكروية.

وتسربت الفاتورة التي دفعها ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح دفعه 621 يورو مقابل 23 بيتزا، و7 شطائر برغر بمبلغ 112 يورو للواحدة، و4 أطباق فواكه مشكلة بقيمة 1000 يورو وقنينة كحول، بالإضافة إلى 24 قنينة شامبانيا بقيمة 24600 يورو، بينما وصلت قيمة الضريبة على غداء ميسي إلى 6478 يورو.

ويقضي ليونيل ميسي إجازته في الجزيرة الشهيرة، وهي التي يتواجد بها حالياً كل من ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، والذي ربطت تقارير صحافية انتقاله إلى برشلونة، بالإضافة إلى لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق وسيسك فابريغاس لاعب تشيلسي اللندني ولويس سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروغواي.

ويستعد ليونيل ميسي لإقامة حفل زفافه من صديقته أنتونيلا نهاية الشهر الجاري في مسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية.