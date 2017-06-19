تصبح الهواتف الذكية مزودة بكاميرات أكثر تطورا فى كل عام، كما أنها تغير من طبيعة التصوير، فالمهنيون يستخدمون هواتفهم الذكية بدلا من الكاميرات الضخمة، وأصبح هناك مسابقات للتصوير بالهواتف الذكية، وهذه الكاميرا الصغيرة هى مفيدة لأكثر من ذلك بكثير فيمكن الاستفادة منها بأشكال متعددة نرصد لك أبرزها فيما يلى.



مسح الوثائق

يمكن باستخدام كاميرا هاتفك الذكى مسح الوثائق الورقية كملفات PDF، فالماسحات الضوئية على الطابعات التقليدية تكون بطيئة ومرهقة للاستخدام، ولكن هناك تطبيقات، مثلGenius Scan التى تحول نسخ مطبوعة إلى شكل رقمى باستخدام كاميرا الهاتف.



الترجمة

نالت تطبيقات الترجمة من خلال الكاميرا شعبية كبيرة، وهذه التكنولوجيا السحرية فى وقت لاحق استخدماتها جوجل، وأصبح من الممكن ترجمة اللافتات واللوحات والقوائم المختلفة من خلال توجيه كاميرا الهاتف إليها بكل سهولة.



ألعاب الواقع المعزز

عند إطلاق لعبة بوكميون جو أثارت اهتمام العالم بشكل كبير وهذا لأنها تجمع بين الواقع والخيال من خلال كاميرا الهاتف الذكى، وكانت هذه ليست سوى بداية للظاهرة المعروفة باسم ألعاب الواقع المعزز، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك أهمية كبيرة لكاميرا الهاتف فى اللعب.



مراقبة المنزل

عند شراء هاتف ذكى جديد من المؤكد أنك تسأل نفسك ماذا ستفعل بالقديم، وأحد الخيارات هو إعادة استخدامه ليكون كاميرا أمنية لمراقبة المنزل، وهذا من خلال تطبيق يستخدم كاميرا الهاتف الذكى لإطلاعك على ما يحدث داخل المنزل.