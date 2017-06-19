رُصد أسد بحر ضخم في المكان الخطأ وتحديدا فى وسط شارع قريب من شاطئ فى بلدة تومي الصغيرة في تشيلي يوم الخميس.



وأظهر الفيديو السيارات وهي تبطئ السير قرب الحيوان الثديي الضخم الذي بدا بدوره مرتاحا لوجوده في المكان.

وقال رودريجو تورو، الذي صور اللقطات، إن الحيوانات تغامر أحيانا بمغادرة الشاطئ بحثا عن الطعام.

وأسد البحر الأميركي الجنوبي هو واحد من ستة أنواع من أسد البحر التي تعيش حاليا في الأرض وموطنه الأصلي في تشيلي.

وتقع بلدة تومي على بعد 30 كيلومترا شمالي كونسيبسيون، وعلى بعد حوالي 500 كيلومتر جنوبي العاصمة سانتياجو.