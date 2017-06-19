مشهد مثير وقعت أحداثه في إحدى القرى الهندية، حيث التهم ثعبان طوله نحو 4.5 متر ماعزاً ملك أحد القرويين في الهند.

وحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن حشداً من السكان المحليين في قرية بايهاتا شاريالي الواقعة في شمال شرقي الهند، تجمعوا عندما اكتشفوا ثعباناً من فصيلة "بيثون" يتلوى بعد التهام وجبة دسمة هائلة.

وكان الثعبان قد تسلل إلى القرية من الغابة المجاورة، وقام بالتهام الماعز، وهو ما أدى إلى غضب أهالي القرية.

ولكن في نهاية الأمر تمكن بعض من رجال القرية من تقييد الثعبان وربطوا رأسه بحبل، في حين قام البعض بالتقاط صوراً تذكارية معه من خلال وضع ذيل الثعبان على أكتافهم، واستعراض قدرتهم على تقييد حركته