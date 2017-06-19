توفيت رضيعة متأثرة بإصابتها بعد يومين من إدخالها لغرفة العناية الحثيثة بأحد المستفشيات في مدينة إربد الأردنية، بعد تعرضها للاختناق من قبل والدتها بطريق الخطأ، وفقاً لما نقلته صحيفة الغد الأردنية عن مصدر أمني اليوم السبت.

وبالتفاصيل، أكد المصدر الذي تحفظت الصحيفة عن كشف اسمه، أنه وبالتحقيق مع والدة الرضيعة أفادت أنه أثناء قيامها بإرضاعها ليلاً غلب عليها النعاس ونامت وعندما استيقظت وجدت أنها نامت على طفلتها وكانت مصابة بحالة اختناق.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف الرضيعة إلى المستشفى وتم إدخالها لغرفة العناية الحثيثة، إلا أنها في اليوم التالي فارقت الحياة فيما لم تذكر الصحيفة الأردنية المزيد من التفاصيل حول هوية الرضيعة وعمرها.