قضى 57 شخصا وأصيب 59 آخرون بجروح في حرائق غابات عنيفة في منطقة ليريا بوسط البرتغال حيث حاصرت النيران عددا من الضحايا في سياراتهم. واندلع الحريق في منطقة بيدروغاو غراندي. وقال وزير الدولة البرتغالي للشؤون الداخلية جورجي غوميش صباح الأحد ان حصيلة الضحايا ارتفعت الى 57 قتيلا و59 جريحا. وأضاف غوميش: ان «النيران تنتشر على أربع جبهات وبعنف شديد».

واكد رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا امام مقر الدفاع المدني في لشبونة «للأسف، انها بلا شك اكبر مأساة شهدناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات». واشار كوستا الى ان «حصيلة الضحايا قد ترتفع»، مضيفا ان «الاولوية هي لإنقاذ من هم في خطر». وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية ان 22 شخصا تفحموا داخل سياراتهم.