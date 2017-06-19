قالت شبكة "الحياة الصحية" إنه يمكن للوالدين تعليم الطفل سلوكيات الطعام الصحية منذ الصغر، وذلك من خلال الانتباه لعلامات الجوع والشبع لدى الطفل.

وأوضحت الشبكة الألمانية أنه عند إطعام الطفل في حال إشارته للجوع فقط، فإنه يتم تدريبه على المدى الطويل على تطوير سلوكيات طعام صحية، فعلى سبيل المثال لا يتعين على الطفل أن يقوم بشرب زجاجة الرضاعة بالكامل، فتوقف الطفل عن الشرب وتركه لماصة الزجاجة وتحويل رأسه يشير إلى أنه اكتفى.

ولا تعدو بيانات الحصص الغذائية المدونة على زجاجات الرضاعة كونها مجرد قيم استرشادية. كما أنه بإمكان الرضيع التحكم في كمية الحليب، التي يتناولها. وينصح الخبراء بتعويد الأطفال في وقت مبكر على أوقات طعام ثابتة، كما أنه ليس من الضروري أن يقدم الوالدان الطعام للطفل على الدوام.

ولا يلزم إعطاء الطفل الرضيع الطعام بمجرد البكاء، فقد يكون البكاء بسبب التعب أو أنه يريد جذب الانتباه إليه فقط. وفي حال حصول الطفل على الطعام عند بكائه، فإنه سيقوم بالربط بينهما.

كما ينبغي ألا تقترن مشاهدة الأسرة للتلفاز في المساء بتناول رقائق البطاطس، حتى لا يتعود الطفل على الربط بينهما. وبوجه عام ينبغي ألا يتم منع الحلوى عن الطفل لأن ذلك سيزيد من رغبته في تناولها، عملاً بمبدأ "الممنوع مرغوب".