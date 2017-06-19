عاد الإعلامي مصطفى الآغا إلى دبي، بعد فترة علاج أمضاها في إحدى مستشفيات ميونيخ، حيث خضع لعملية جراحية لإستئصال ورم في الكلية.

مصطفى الآغا نشر فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على "انستقرام"، يجمعه بزوجته وإبنته، لحظة هبوط الطائرة في مطار دبي، وعلق " نحمد الله على سلامة الوصول لدبي".

مصطفى الآغا لم يكشف طبيعة الورم الذي تم إستئصاله من كليته، حيث سبق له أن أشار إلى أن الأطباء يحاولون تحديد طبيعته، ولكنه علق على تجربة المرض أنها "التجربة الأقسى".

يشار إلى ان مصطفى الآغا، متخصص في تقديم البرامج الرياضية على قنوات "أم بي سي".