ألغى قاض في ولاية بنسلفانيا الأميركية السبت، محاكمة الممثل بيل كوسبي في تهمة الاعتداء الجنسي، بعد إعلان هيئة المحلفين عدم توصلها إلى قرار، لكن المدعين قالوا إنهم سيعيدون محاكمة الرجل البالغ من العمر 79 عاما.

وبحسب صحيفة "غارديان"، لا يزال الممثل الكوميدي الشهير يواجه مشكلات قضائية أخرى، منها دعاوى مدنية.

ويتهم الممثل كوسبي، 79 عاما، بإعطاء مخدرات لأندريا كونستاند والاعتداء عليها جنسيا في عام 2004. بينما يقول محاموه إن ممارسة الجنس بينهما تمت بالتراضي.

واتهمت نحو 60 امرأة الممثل الأميركي بالاعتداء عليهن مما أنهى فعليا الحياة المهنية الطويلة للرجل، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني (كوسبي شو) في الثمانينيات.

وقضى أعضاء هيئة المحلفين 53 ساعة في مشاورات للقطع باتهام أو تبرئة كوسبي لكنهم لم يتوصلوا إلى قرار بالإجماع.

ويمثل القرار الذي أصدره القاضي السبت انتصارا للممثل الكوميدي الذي نجا من حكم بالسجن قد يصل إلى 10 أعوام.

وعند إعلان الحكم، ذكر قاضي المحكمة في بنسلفانيا كوسبي بأنه سيظل متهما مطلق السراح ولكن على ذمة القضية، على الرغم من إبطال المحاكمة ضده.