في خضم التكهنات بشأن مستقبل نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبدو أن أفضل لاعب في العالم لا يلقي اهتماما للطوفان الذي خلفه بعد قرار رحيله عن النادي الملكي.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير تصريحا من رونالدو بهذا الشأن، نشر البرتغالي صورة لحذائه الجديد، الذي سيرتديه في بطولة كأس القارات هذا الصيف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الصورة أوضحت أن الحذاء سيكون لونه أحمر مع لمسة خفيفة من اللون الذهبي، فيما طبع على جانبه شعار اللاعب الشهير CR7.

وكتب رونالدو على تويتر مرفقا الصورة "حذاء جديد.. نفس الهدف.. إلى الأمام".

وكانت صحيفة "إيه بولا" البرتغالية فجرت "قنبلة" بخصوص رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد بسبب "غضبه" من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية معه.

وقالت الصحيفة إن مهاجم ريال مدريد غاضب من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية معه، بعدما اتهمته مؤخرا بالاحتيال عليها بما قيمته نحو 15 مليون يورو، وهو ما نفاه رونالدو.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، اتخذ قرارا "لا رجعة عنه" بمغادرة النادي، وقد أبلغ بالفعل زملائه بنواياه.