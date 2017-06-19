رزقت النجمة بيونسيه بتوأم، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت نقلاً عن مصادر مقربة من المغنية الأمريكية وزوجها مغني الراب جاي زي.

ولبيونسيه (35 عاماً) ومغني الراب والمنتج الموسيقي جاي زي ابنة هي بلو أيفي تبلغ من العمر خمس سنين.

ونقل موقع إي! نيوز عن عدد من المصادر لم يكشف عن هويتها أن بيونسيه وضعت وأن جاي زي وبلو أيفي شوهدا في مستشفى بمنطقة لوس أنجليس يوم الخميس.

ونقلت مجلة يو.إس ويكلي عن عدد من المصادر دون كشفها أيضاً أن الاثنين استقبلا توأمين الأسبوع الماضي.

وقال مصدر لمجلة بيبول لم تكشف المجلة عنه إن "بيونسية وجاي سعيدان وبدءا مشاركة النبأ مع عائلتيهما والأصدقاء المقربين".

ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه الأنباء. ولم يرد ممثل عن بيونسيه على طلب التعليق.

ولم تذكر مواقع أنباء المشاهير مزيدا من التفاصيل مثل تاريخ وموعد ولادة التوأمين.

وأعلنت بيونسيه التي تعد واحدة من أقوى النساء في مجال صناعة الموسيقى عن حملها على حسابها على موقع إنستاغرام في فبراير (شباط).

وحصد الإعلان ثمانية ملايين إعجاب في أول 24 ساعة ليصبح الأكثر إعجاباً على إنستاغرام على الإطلاق.