لم يخل عيد ميلاد الملكة إليزابيث من الحوادث الغريبة، حيث شهد انهيار العديد من الجنود بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأشار موقع "دايلي ميل" البريطاني الى أنه انهار ما لا يقل عن 5 جنود بريطانيين مغشياً عليهم من رجال الحرس الملكي خلال مراسم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة.



وأفاد أن جندي سقط وهو يرتدي الزي الكامل وسط التشكيل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 28 درجة مئوية في وسط لندن.

وتوجّه 3 جنود لمساعدته، وتم حمله على نقالة بعد ما يقرب من دقيقة ونصف الدقيقة من تعرضه للإغماء.

فيما سقط ما لا يقل عن 4 جنود آخرين من رجال الحرس في هذه المناسبة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت متحدثة باسم الجيش: “يمكننا أن نؤكد أنه خلال العرض العسكري بمناسبة عيد ميلاد الملكة تعرّض عدد قليل من الجنود للإغماء”.

وأضافت أنه يوم شديد الحرارة وتم نقل الجنود جميعاً من العرض وفحصهم من قبل الطاقم الطبي.