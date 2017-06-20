عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أثارت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب جدلاً واسعاً بعد نشرها صورة بطاقة معايدة أهدتها لزوجها دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده.

وعبر تويتر، شاركت السيدة الأولى صورة لبطاقة تهنئة عايدت زوجها، قبل يومين، تضمنت 3 قلوب وعلم الولايات المتحدة، بحسب ما أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتوضح الصورة ما كتبته ميلانيا على البطاقة وهو عبارة "عيد ميلاد سعيد يا سيدي الرئيس"، جاءت تحت ختم رئاسي ذهبي، لكن الملفت ان سيدة لاحظت بقعة غريبة في منتصف البطاقة وكبّرتها ولفتت انتباه الجميع إلى هذه النقطة الصغيرة البرتقالية.

وأثارت تلك البقعة الصغيرة الكثير من الأسئلة وضجة كبيرة، حيث تم تداول الصورة بشكل واسع ونالت الكثير من التعليقات الطريفة.